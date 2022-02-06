ÖSYM sınav takvimi sınava girecek adayların gündeminde. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak olan KPSS, ALES, YKS, MSÜ sınavı tarihleri araştırılıyor. Peki, ÖSYM YKS, MSÜ, YDS, DHBT, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL, DİB-MBSTS, TUS, e-YDS sınav tarihleri ne, başvuruları ne zaman? İşte ÖSYM sınav tarihleri 2022...



Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2022-ALES/1

SINAV TARİHİ: 17.04.2022

BAŞVURU TARİHİ: 21.02.2022 - 03.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 12.05.2022

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2022-ALES/2

SINAV TARİHİ: 21.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.06.2022 - 04.07.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 09.09.2022

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2022-ALES/3

SINAV TARİHİ: 20.11.2022

BAŞVURU TARİHİ: 30.09.2022 - 10.10.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 09.12.2022