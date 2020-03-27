DGS, KPSS, ALES, YDS, YÖKDİL sınavı ne zaman? sorusu, bugün ÖSYM'den yapılan açıklama ile cevap buldu. ÖSYM sınav takvimi, koronavirüs tedbirleri kapsamında değişikliğe uğradı. 2020 yılında yapılması planlanan DGS, KPSS, ALES, YDS, YÖKDİL sınav tarihleri değişti. ÖSYM dün de üniversite giriş sınavı olan YKS'nin tarihlerinin değiştiğini duyurmuştu. ÖSYM sınav takvimi haberimizde...

KPSS SINAVI NE ZAMAN?

Güncellenen 2020 ÖSYM sınav takvimine göre, KPSS, DGS, ALES, YDS ve diğer sınav tarihleri şöyle:

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 6 Eylül

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 12-13 Eylül

KPSS ÖABT 20 Eylül

EKPSS 11 Ekim

KPSS Önlisans 25 Ekim

KPSS Ortaöğretim 22 Kasım

KPSS DHBT 27 Aralık

DGS, ALES, YDS, YÖKDİL SINAV TARİHLERİ 2020

DGS 9 Ağustos

ALES/1 16 Ağustos

YDS 27 Eylül

İSG 7 Kasım

ALES/2 6 Aralık

YÖKDİL/2 13 Aralık

DİB-MBSTS 26 Aralık

YKS SINAVI NE ZAMANA ERTELENDİ?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Haziran'da yapılması planlanan YKS sınavının Temmuz ayına ertelendiğini duyurdu. 25 Temmuz'da TYT sınavının yapılacağını, 26 Temmuz'da da AYT ve YDT'nin yapılacak.