KPSS sürecinde sıra tercih dönemine geldi. Bir yıl boyunca ciddi bir hazırlıkla sınavlarda ter döken binlerce aday, artık tercih kılavuzlarının yayınlanmasını ve tercihlerin başlamasını bekliyor. KPSS 2023 tercihleri ile ilgili olarak son durumu bir araya getirdik. İşte, detaylar...