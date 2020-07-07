ÖSYM KPSS başvurusu nasıl yapılır? soruları, adayların gündeminde. ÖSYM geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuru ile 2020 KPSS başvuru kılavuzunu erişime açtığını duyurdu. Memur hayali kuran adaylar, KPSS başvuru tarihlerini hem de KPSS başvuru ücretini merak ediyor. 2020 ÖSYM KPSS başvuru sayfası...

2020 ÖSYM KPSS BAŞVURU EKRANI

2020 KPSS sınavı için başvuru yapacak adaylar ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor. İşte 2020 KPSS başvuru ekranı...

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KPSS BAŞVURU KILAVUZU

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ 2020

KPSS lisans başvuruları 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında,

KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında,

KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül tarihleri arasında,

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuruları ise 30 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında başvurular alınacaktır.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2020 KPSS başvuru ücreti her oturum için 80 TL olarak belirlendi.

KPSS ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK 2020?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

KPSS GEÇ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN 2020

ÖSYM'nin hazırladığı sınav programına göre KPSS geç başvuru tarihi 22 Temmuz'da olarak belirlendi. Sonuçlar ise 22 Ekim'de açıklanacak.

KPSS SINAVI NE ZAMAN? 2020

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 202

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020