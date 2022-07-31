KPSS önlisans, ortaöğretim sınavlarında geri sayım başladı. Bilindiği gibi KPSS Ortaöğretim, Önlisans iki ayrı oturumda gerçekleşmektedir. Sınav, ortaöğretim düzeyinde girecek adaylar için sabah, önlisans düzeyinde girecek adaylar için de öğleden sonra başlatılmaktadır. Peki 2022 KPSS önlisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...