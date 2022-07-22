KPSS başvuru ve sınav tarihleri son dönemin popüler konuları arasında yerini aldı. Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim ve önlisans sınavlarına katılım göstermek isteyen adaylar başvuru ve sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki 2022 KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? İşte KPSS sınavı ve başvuru süreci hakkında merak edilen soruların yanıtları...