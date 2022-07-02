DGS sınavı meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda bir kez yaz aylarında gerçekleşen sınavın adıdır. Peki ÖSYM ile DGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2022 DGS cevap anahtarı hangi tarihte açıklanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...