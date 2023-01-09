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ÖSYM ile 2023 KPSS başvuru tarihleri! KPSS ne zaman, hangi tarihte?

ÖSYM ile 2023 KPSS başvuru tarihleri! KPSS ne zaman?

2022-2023 sınav takvimi geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından yayımlandı. Sınav takviminin paylaşılmasının ardından KPSS başvuru ve sınav tarihleri memur adayları tarafından araştırılmaya başlandı. Memur olma hayaliyle KPSS'ye katılım sağlayacak adaylar, çalışmalarını sürdürürken, KPSS başvuru tarihlerini gündemine aldı. İşte ÖSYM ile 2022-2023 KPSS sınav takvimi...

Giriş: 09.01.2023 - 21:55 | Güncelleme: ABONE OL
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  • KPSS başvurularında bekleyiş sürüyor. KPSS A Grubu Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Kamu Personel Seçme Sınavı, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi ÖABT sınavlarına katılım sağlayacak olanlar başvuru tarihlerini mercek altına aldı. Peki, "KPSS ne zaman? başvurular hangi tarihte başlıyor?" İşte KPSS hakkında tüm merak edilenler...

  • 2023 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

     

    KPSS lisans sınavı için başvurular 16-29 Mayıs 2023 tarihlerinde alınacak.

     

    KPSS lisans sınavı için geç başvuru işlemleri 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.

  • 2023 KPSS NE ZAMAN?

     

    Önümüzdeki yıl KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları yapılmayacak. Sadece KPSS lisans sınavları her yıl organize edilmektedir. ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa;

     

    2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,

     

    KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de,

     

    2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.

     

  • ÖSYM SINAV TAKVİMİNİ GERİ ÇEKTİ

     

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) önceki gün yayınladığı sınav takviminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) seçim gününe denk geldiği iddiasıyla geri çekti.

     

     

  • MHP lideri Devlet Bahçeli, Ekim ayında yaptığı konuşmada; seçimlerin 18 Haziran 2023'te yapılacağını söylemişti. ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlik Testi’nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 18 Haziran’da uygulanacağı açıklandı. İki tarihin çakışması özellikle sosyal medyada erken seçim iddialarını alevlendirdi.

     

  • MKYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili olarak “Seçim takviminin değişmesi ile ilgili bir değerlendirmemiz yok. Prensip olarak seçim takvimi ile sınav takvimi üst üste gelmez. Bununla ilgili açıklama yapılacaktır” dedi. Çelik’in konuşmasının ardından ÖSYM, sınav takvimini kurumun tüm resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden geri çekti.

     

  • 2023 KPSS tarihlerinde bir gelişme olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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