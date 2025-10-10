Habertürk
        ÖSYM hafta sonu 4 sınav uygulayacak

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 11-12 Ekim'de 4 sınavın yapılacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 14:41 Güncelleme: 10.10.2025 - 14:45
        ÖSYM hafta sonu 4 sınav uygulayacak
        ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, yarın Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025- STS Eczacılık), pazar günü ise Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem) ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) yapılacak.

        EUS ve STS Eczacılık sınavları, ÖSYM Ankara Elektronik Sınav Merkezi'nde uygulanacak. 13.45'te başlayacak sınavlarda adaylara 75 soru sorulacak ve 110 dakika cevaplama süresi verilecek. 15.35'te sona erecek sınavların sonuçları, 4 Kasım'da açıklanacak.

        DUS 2. Dönem sınavı ise Ankara ve İstanbul'da yapılacak. STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınavı ise Ankara'da düzenlenecek.

        Sınavlar 10.15'te başlayacak. Adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. STS Diş Hekimliği 2. Dönem'de 120 soru, DUS 2. Dönem'de ise Temel Bilimler Testi (TBT) ve Klinik Bilimler Testi (KBT) olmak üzere toplam 120 soru yer alacak. Sonuçlar 6 Kasım'da açıklanacak.

        Adayların, STS Eczacılık ve STS Diş Hekimliği sınavlarında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 40 puan alması gerekiyor.

        Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

        HAFTA SONU İKİSİ ELEKTRONİK, İKİSİ KAĞIT TABANLI OLMAK ÜZERE 4 FARKLI SINAV YAPILACAK

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, adaylara başarılar dileyerek, hafta sonu yapılacak sınavlara ilişkin şu bilgileri verdi: "Yoğun sınav takvimini bu hafta sonu ikisi elektronik, ikisi kağıt tabanlı olmak üzere 4 farklı sınavla sürdürüyoruz. Cumartesi günü düzenlenecek EUS ve STS Eczacılık'a toplam 857 aday katılacak. Sınavlarda toplam 80 görevli yer alacak. Pazar günü yapılacak DUS ve STS Diş Hekimliği'ne ise 9 bin 617 aday katılacak. DUS'a katılacak 8 engelli adaydan ek süre kullanması uygun görülenler 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. Sınav organizasyonunun gerçekleştirilmesi ve sınav güvenliğinin sağlanması için bu iki sınavda toplam 1303 kişi görev yapacak. Hafta sonu düzenlenecek sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 25 aday bu haktan yararlandı."

