Yüz binlerce memur adayı ÖSYM'den gelen açıklamaya kilitlenmiş durumda. Uzun süredir adaylar büyük emek edip bu aşamaya kadar geldiler. KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber ya yola devam ya da bir daha ki sınav için çalışmaya başlayacaklar. Bu kritik süreçte ÖSYM, KPSS sonuçları için tarihi 29 Ağustos'u gösterdi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'de sonuçların 29 Ağustos'ta açıklanacağını belirtti.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den KPSS sonuç açıklaması

Aygün'ün twitter üzerinden yaptğı açıklamada, "Değerli KPSS adaylarımız, Temmuz ayında ardışık 3 hafta sonu uyguladığımız 2019-KPSS sonuçlarını daha önce belirlediğimiz ve ilan ettiğimiz tarihte açıklayacağız. " dedi. Öğrencilerin aklındaki soru; sonuçlar erken açıklanır mı? yanıt bulmuş oldu.

KPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Sonuçlar için resmi bir saat verilmedi. Gece yarısından itibaren her an açıklanabilir. Sonuçlar açıklandığı anda buradan sorgulayabileceksiniz.

ÖSYM KPSS SONUÇLARI SORGULAMA

Memur adayları ÖSYM KPSS sınav sonuçlarını yarın, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Bazı adayların merak ettiği testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları adayların sonuç bilgilerinde yer alacaktır.

e-DEVLET ŞİFRESİ İLE ÖSYM SİSTEMLERİNE GİRİŞ

Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli giriş yapabileceklerdir. ÖSYM aday erişim şifresi kullanılarak yapılan tüm işlemler, e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak da gerçekleştirilebilecektir. ÖSYM aday erişim şifresi kullanılarak veya e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adayın kendisine aittir. Bu nedenle şifre hiç kimseyle paylaşılmamalıdır. Ayrıca e-Devlet Kapısından “Tek Tıkla Giriş” özelliği kullanılarak da yukarıda belirtilen uygulamalara güvenli giriş yapma, ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemine (https://odeme.osym.gov.tr) erişilebilme ve ÖSYM sisteminde var olan sınav/yerleştirme sonuçlarını toplu olarak görme ekranına erişim özelliği eklenmiştir. ÖSYM Merkezi (Bilkent-Ankara) ile Başvuru Merkezlerinde aday veya görevliye e-Devlet şifresi verme işlemi yapılmamaktadır.

Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları tek bir sayfada olacak.

2018 KPSS ÖABT Testlerinin Ortalama ve Standart Sapmaları

Testler Ortalama Standart Sapma Aday Sayısı Soru Sayısı Türkçe 27,435 7,138 16.501 50 İlköğretim Matematik 12,478 5,219 8.028 50 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 15,503 5,595 17.551 50 Sosyal Bilgiler 25,104 7,060 19.774 50 Türk Dili ve Edebiyatı 16,060 8,414 38.700 50 Tarih 21,086 8,868 23.064 50 Coğrafya 24,637 7,762 8.953 50 Matematik(Lise) 12,991 6,883 15.487 50 Fizik 18,148 10,067 5.193 50 Kimya 12,846 7,304 5.782 50 Biyoloji 16,864 7,685 8.680 50 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 18,479 6,368 33.632 50 Yabancı Dil (İngilizce) 20,807 9,277 11.917 50 Rehber Öğretmen 29,267 7,491 15.952 50 Sınıf Öğretmenliği 20,179 5,705 20.513 50 Okul Öncesi Öğretmenliği 24,333 6,567 24.882 50

Öğretmen atamalarında 40 yaş sınırı kalktı mı?

MEB öğretmenliğe ilk kez atanacaklar için 40 yaş sınırı kaldırdı. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 6 Mayıs 2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11'inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırıldı.