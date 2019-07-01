Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS 2019 sınav sonuçları ve tercih zamanı tarihi belli oldu. Bu yıl açıköğretimle birlikte toplam 1 milyon 7bin 191 kontejan bulunuyor. Peki YKS tercihleri ne zaman başlayacak?, YKS 2019 ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları bu yıl 18 Temmuz’da açıklanacak. Ardından adaylar zorlu bir sürece dahil olacak: Üniversite ve bölüm seçimi.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite tercihleri, 23 Temmuz’da başlayacak, 29 Temmuz’da sona erecek. Adaylar tercihlerini T.C kimlik numarası ve şifreleriyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi’nden yapacak.

Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 150 ve üzeri puan alanlar önlisans, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) veya Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla alanlar ise lisans programlarını seçebilecek.

Bu yıl açıköğretimle birlikte toplam 1 milyon 7 bin 191 kontenjan bulunuyor. Adayların, 24 tercih hakkı var. Kayıtlar, 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta olacak. Kayıtlar bitince boş kalan kontenjanlara, ÖSYM ek yerleştirme yapacak.