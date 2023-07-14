YKS sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 17-18 Haziran tarihleri arasında AYT, YDT, TYT şeklinde üç oturum şeklinde uygulanan YKS, 3 milyonu aşkın adayın katılımı ile tamamlandı. Bu kapsamda YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte YKS sonuç tarihi...