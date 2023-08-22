ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimindeki tarihe göre KPSS sonuçları için geri sayım başladı. 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 23 Temmuz'da,2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1.Gün ve 2. Gün 29 - 30 Temmuz'da, 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos'ta uygulandı. Peki, ÖSYM'nin yayınlandığı takvime göre sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...