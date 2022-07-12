Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için geri sayım başladı. Sınava katılan adaylar gözünü ÖSYM tarafından gelecek habere çevirdi. 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıla çıkarmak isteyen öğrenciler DGS sınavı soru ve cevaplarının açıklanmasının ardından puan hesaplamaya başladı. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sonuçları hangi tarihte belli olacak? Konuya dair tüm merak edilenleri sizler için derledik...