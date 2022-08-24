DGS tercihleri için geri sayım! DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı, DGS tercih tarihleri 2022 ile DGS tercihleri ne zaman başlıyor, hangi gün bitecek ve taban puanları, geçiş bölümleri belli oldu mu?

DGS tercihleri ne zaman yapılacak, 2022 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte DGS tercih ekranı

DGS tercih kılavuzu ve tercih tarihleri hakkında araştırmaları hız kazandı. 3 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 11 Ağustos 2022 tarihinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) duyurularına çevrildi. Peki, 2022 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte DGS tercih kılavuzu ve tarihleri hakkında merak edilen bilgiler...

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