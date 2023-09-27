DGS BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. DGS ek tercih boş kontenjan listesinin üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanların açıklanmasıyla başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.