Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu 2023: DGS ek tercihler başladı mı ve ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak? İşte 2023 ÖSYM DGS boş kontenjan ve taban puanları listesi

        DGS ek tercih kılavuzu: DGS ek tercihler başladı mı?

        29 Ağustos - 5 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla herhangi bir programı kazanamayan adaylar tarafından DGS ek tercih tarihi ve boş kontenjan araştırmaları sürüyor. İşte DGS tercih kılavuzu ile DGS tercih tarihleri hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 00:25 Güncelleme: 20.09.2023 - 00:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          DGS sonuçlarının açıklanmasıyla tercih işlemlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre yazacak olan adaylar DGS tercih tarihlerini merak ediyor. İşte ÖSYM ile 2023 DGS tercihleri ve tercih kılavuzu hakkında güncel bilgiler...

        • 2

          DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA

          Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

          DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

          Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

        • 4

          DGS EK TERCİH NE ZAMAN 2023, BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

          DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. DGS ek tercih sürecinin üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından başlaması bekleniyor. DGS ek tercih boş kontenjan listesinin de üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanların açıklanmasıyla başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        Kontrolden çıkan araç faciaya yol açtı
        Kontrolden çıkan araç faciaya yol açtı
        Domuz sanıp arkadaşlarını vurdular
        Domuz sanıp arkadaşlarını vurdular
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Buruk'tan Kopenhag ve Zaha sözleri
        Buruk'tan Kopenhag ve Zaha sözleri
        En sıcak en kurak günler
        En sıcak en kurak günler
        Halka arzlar sağlıklı mı?
        Halka arzlar sağlıklı mı?
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        Haluk Levent’ten gazilere konser
        Haluk Levent’ten gazilere konser
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Habertürk Anasayfa