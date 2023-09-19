DGS ek tercih kılavuzu: DGS ek tercihler başladı mı?
29 Ağustos - 5 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla herhangi bir programı kazanamayan adaylar tarafından DGS ek tercih tarihi ve boş kontenjan araştırmaları sürüyor. İşte DGS tercih kılavuzu ile DGS tercih tarihleri hakkında merak edilen bilgiler...
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DGS sonuçlarının açıklanmasıyla tercih işlemlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre yazacak olan adaylar DGS tercih tarihlerini merak ediyor. İşte ÖSYM ile 2023 DGS tercihleri ve tercih kılavuzu hakkında güncel bilgiler...
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DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA
Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.
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DGS EK TERCİH NE ZAMAN 2023, BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?
DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. DGS ek tercih sürecinin üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından başlaması bekleniyor. DGS ek tercih boş kontenjan listesinin de üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanların açıklanmasıyla başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.