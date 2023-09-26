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        Haberler Gündem ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu 2023: DGS ek tercih ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

        DGS ek tercih kılavuzu ile DGS ek tercihler başladı mı?

        DGS ek tercih tarihleri gündemdeki yerini aldı. 29 Ağustos - 5 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla herhangi bir programı kazanamayan adaylar tarafından DGS ek tercih tarihi ve boş kontenjan araştırmaları sürüyor. İşte DGS tercih kılavuzu ile DGS tercih tarihleri hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 21:09 Güncelleme: 26.09.2023 - 21:09
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        • 1

          DGS sonuçlarının açıklanmasıyla tercih işlemlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre yazacak olan adaylar DGS tercih tarihlerini merak ediyor. İşte ÖSYM ile 2023 DGS tercih tarihleri ve tercih kılavuzu hakkında güncel bilgiler...

        • 2

          DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

          DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

          DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. DGS üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından ek tercih sürecinin netleşmesi bekleniyor. Gerekli açıklama ÖSYM tarafından duyurulacak. Güncel bilgileri haberimizden takip edebilirsiniz.

        • 4

          DGS BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

          DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. DGS ek tercih boş kontenjan listesinin üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanların açıklanmasıyla başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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