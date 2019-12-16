16 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Arapça, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Hukuk, İstatistik, Maliye, Rusça ve Türkçe alanlarında istihdam edilmek üzere 12 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirilecek.
Başvuruda bulunacak adayların 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilgili puan türlerine göre Arapça ve Rusça alanlarında asgari 70, diğer alanlar için ise en az 75 puan almış olmaları gerekiyor.
Adaylar 2 Ocak 2020 Perşembe gününe kadar ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinde yer alan "Sınav
Başvuru Formu"nu doldurarak internet ortamından müracaatlarını gerçekleştirebilecek.
Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Yazılı sınav 26 Ocak 2020 Pazar günü Ankara'da yapılacak.
Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri ÖSYM'nin internet sayfasında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.
Başvuruda bulananlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday yazılı sınava davet edilecek.
Adayların giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması, devamlı olarak görev yapmalarına engel olabilecek daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmaması gerekiyor.
AA'nın haberine göre; adaylara 100 tam puan üzerinden olmak üzere öğrenim alanlarıyla ilgili konulardan yüzde 70 test ve yüzde 30 klasik usulde soru sorularak yazılı sınav yapılacak.
Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.
Sözlü sınava girmeye hak kazananlara, sözlü sınav tarihinden en az 15 gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat internet sayfasından duyurulacak.
Sözlü sınavda adayların sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecek.
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekecek.
Puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısının yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecek.
Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak. Ayrıca asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara da bildirimde bulunulacak.
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