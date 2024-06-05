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        Haberler Gündem Eğitim ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS'nin Hırvatistan'da da yapılmasına ilişkin açıklama

        ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS'nin Hırvatistan'da da yapılmasına ilişkin açıklama

        ÖSYM Başkanı Ersoy, bu yıl YKS'nin U18 Futbol Milli Takımı için kampta bulunacağı Hırvatistan'da da yapılacağını belirterek, "Gençler orada bizi temsil ederken biz de milli sporcularımıza imkan sağlıyoruz" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 17:30 Güncelleme: 05.06.2024 - 17:30
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        YKS'nin Hırvatistan'da da yapılmasına ilişkin açıklama
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti: "YKS uygulamamızı bu sene Hırvatistan'da da gerçekleştireceğiz. Sınav tarihinde U18 Milli Takımı'mız orada kampta olacak. Gençler orada bizi temsil ederken biz de milli sporcularımıza imkan sağlıyoruz. Siz bizim için kıymetlisiniz. Başarılar diliyorum."

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