24 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıl 15'i elektronik ortamda olmak üzere 19 yabancı dil sınavı yapacaklarını bildirdi.
Aygün, AA muhabirine, 2020'de yapacakları ilk sınav olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (e-YDS) yarın Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav merkezlerinde gerçekleştirileceğini söyledi.
Geçen yıl elektronik ortamda 13 e-YDS yaptıklarını anımsatan Aygün, "Bu yıl 19 yabancı dil sınavı yapacağız, 15'i elektronik ortamda olacak." dedi.
Aygün, geçen yıl ilkbahar döneminde İspanyolca, Farsça, İtalyanca, Yunanca ve Bulgarca sınavlarının basılı ortamda yapıldığını belirtti. Bu yıl ise bu sınavların elektronik ortamda gerçekleştirileceğini ifade eden Aygün, elektronik ortamdaki 15 yabancı dil sınavından 10'unda İngilizce, birer tanesinde de Farsça, İspanyolca-İtalyanca, Yunanca-Bulgarca, Almanca-Fransızca ve Arapça-Rusça testleri uygulanacağını bildirdi.
"YÖKDİL İKİ KEZ"
YDS'yi bu yıl basılı ortamda iki kez yapacaklarına işaret eden Aygün, YDS-1'in Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Çince, Danca, Ermenice, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili),İngilizce, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca (Ukraince) olmak üzere 20 dilde 12 Nisan'da, YDS-2'nin 25 Ekim'de uygulanacağını belirtti.
Prof. Dr. Halis Aygün, şunları kaydetti:
"2019'da ÖSYM tarafından ilk kez uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nı (YÖKDİL) bu yıl, ilkbahar ve sonbahar dönemi olmak üzere iki kez gerçekleştireceğiz. İlkbahar döneminde 1 Mart'ta gerçekleştireceğimiz YÖKDİL-1, İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sosyal bilimler alanında uygulanacak. Sonbahar döneminde 13 Eylül'de gerçekleştirilecek YÖKDİL/2 İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yalnızca sosyal bilimler alanında uygulanacak. Geçen yıl 13'ü elektronik ortamda olmak üzere 17 yabancı dil sınavı uyguladık, bu yıl 19 yabancı dil sınavı gerçekleştirileceğiz. Sınavlara girecek adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim."
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