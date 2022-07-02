KPSS başvurularında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kamuda kariyer hedefleyen adaylar gözünü KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru, sınav tarihlerine çevirdi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınav takviminin açıklanmasının ardından tarihler de belli oldu. Peki ÖSYM ile 2022 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? Tüm merak edilen soruların yanıtını sizler için derledik...