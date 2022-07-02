Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım başladı. Bilindiği gibi DGS; meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için ÖSYM tarafından her sene bir kez yapılan sınavın adıdır. İki yıl ön lisans eğitimi alanlar lisans eğitim almak için sınava girecek olanlar gözünü 3 Temmuz'da yapılacak DGS sınavına çevirdi. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sonuçları ayın kaçında belli olacak?İşte detaylar...