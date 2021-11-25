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ÖSYM açıkladı: ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ALES 3 sınav sonucu açıklanma tarihi

21 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen ALES 3 ile ilgili beklenen açıklamalar arka arkaya geldi. Soru ve cevapların yayınlanmasının ardından sınav sonuç tarihi de ÖSYM tarafından açıklandı. Peki merakla beklenen ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

25.11.2021 - 20:08 | Güncelleme: ABONE OL
ÖSYM açıkladı: ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ALES 3 sınav sonucu açıklanma tarihi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 3 dün sabah gerçekleşti. Saat 10.00'da başlayan sınavın ardından ALES 3 sonuçları araştırılmaya başladı. İşte ALES sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı...

2021 ALES 3 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan değerlendirmelerin ardından 2021 ALES sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. ALES sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Takvime göre ALES/3 sonuçları 16 Aralık tarihinde yayınlanacak. Ancak, ÖSYM'nin işlemleri erken tamamlaması halinde ALES sonuçları erken tarihte de açıklanabilecek.

ALES SORU CEVAPLARI YAYINLANDI

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