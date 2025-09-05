Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ÖSYM açıklad: TUS 2. dönem sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

        TUS 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        TUS sonuçlarına dair son dakika gelişmeleri adaylar tarafından ÖSYM'nin resmi duyuruları üzerinden takip ediliyor. 2. Dönem TUS sınavı 17 Ağustos Pazar günü gerçekleşti. Sınavda adaylar, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki ayrı bölümden tabii tutuldu. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi içinde sonuçların ilan edileceği tarih de yer aldı. İşte TUS 2. dönem sınav sonuç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 16:29 Güncelleme: 05.09.2025 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TUS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2025-TUS 2. Dönem sınavı 17 Ağustos’ta gerçekleştirildi. Adaylara Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri testlerinde 100’er soru yöneltildi. Sonuçların açıklanmasının ardından, puanı 45 ve üzerinde olan adaylar tercih işlemlerini online olarak yapabilecek. Peki, TUS 2. Dönem sonuçları duyuruldu mu, hangi tarihte ilan edilecek? İşte TUS sınav sonuç takvimine dair detaylar…

        • 2

          TUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          TUS sınav sonuçları ÖSYM takvimi ile belli oldu. Bu kapsamda sınav sonuçları 12 Eylül Cuma günü açıklanacak.

        • 3

          SONUÇ DEĞERLENDİRME SÜRECİ

          Mesleki Bilgi Sınavı çoktan seçmeli sorulardan oluşacak ve adayların iki ayrı testte verdikleri doğru ile yanlış cevaplar ayrı ayrı değerlendirilecek.

          Doğru cevap sayısından, yanlış cevapların dörtte biri düşülerek ham puanlar hesaplanacak.

          Elde edilen bu ham puanlar ise her test için ayrı ayrı olmak üzere, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olacak şekilde standart puanlara dönüştürülecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar
        Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olabilir
        Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olabilir
        Cinsel saldırıya uğrayan nişanlısı Oya'yı karnındaki bebeğiyle katletmişti! Bebek için de aynı ceza!
        Cinsel saldırıya uğrayan nişanlısı Oya'yı karnındaki bebeğiyle katletmişti! Bebek için de aynı ceza!
        Suriye müfredatına "Türkiye" ayarı
        Suriye müfredatına "Türkiye" ayarı
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Cani ilk duruşmaya çıktı! İki kardeşin boğazını kesmişti... 25 dakikalık vahşet!
        Cani ilk duruşmaya çıktı! İki kardeşin boğazını kesmişti... 25 dakikalık vahşet!
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        İsrail Savunma Bakanında Gazze tehdidi!
        İsrail Savunma Bakanında Gazze tehdidi!
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        Borsada kör dövüşü
        Borsada kör dövüşü
        Eski Başkan Biden cilt kanseri nedeniyle ameliyat oldu
        Eski Başkan Biden cilt kanseri nedeniyle ameliyat oldu
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Habertürk Anasayfa