SONUÇ DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Mesleki Bilgi Sınavı çoktan seçmeli sorulardan oluşacak ve adayların iki ayrı testte verdikleri doğru ile yanlış cevaplar ayrı ayrı değerlendirilecek.

Doğru cevap sayısından, yanlış cevapların dörtte biri düşülerek ham puanlar hesaplanacak.

Elde edilen bu ham puanlar ise her test için ayrı ayrı olmak üzere, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olacak şekilde standart puanlara dönüştürülecek.