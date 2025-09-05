TUS 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS sonuçlarına dair son dakika gelişmeleri adaylar tarafından ÖSYM'nin resmi duyuruları üzerinden takip ediliyor. 2. Dönem TUS sınavı 17 Ağustos Pazar günü gerçekleşti. Sınavda adaylar, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki ayrı bölümden tabii tutuldu. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi içinde sonuçların ilan edileceği tarih de yer aldı. İşte TUS 2. dönem sınav sonuç tarihi...
- 1
TUS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2025-TUS 2. Dönem sınavı 17 Ağustos’ta gerçekleştirildi. Adaylara Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri testlerinde 100’er soru yöneltildi. Sonuçların açıklanmasının ardından, puanı 45 ve üzerinde olan adaylar tercih işlemlerini online olarak yapabilecek. Peki, TUS 2. Dönem sonuçları duyuruldu mu, hangi tarihte ilan edilecek? İşte TUS sınav sonuç takvimine dair detaylar…
- 2
TUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TUS sınav sonuçları ÖSYM takvimi ile belli oldu. Bu kapsamda sınav sonuçları 12 Eylül Cuma günü açıklanacak.
- 3
SONUÇ DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Mesleki Bilgi Sınavı çoktan seçmeli sorulardan oluşacak ve adayların iki ayrı testte verdikleri doğru ile yanlış cevaplar ayrı ayrı değerlendirilecek.
Doğru cevap sayısından, yanlış cevapların dörtte biri düşülerek ham puanlar hesaplanacak.
Elde edilen bu ham puanlar ise her test için ayrı ayrı olmak üzere, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olacak şekilde standart puanlara dönüştürülecek.
-