ÖSYM 2025 sınav takvimi ile güncel sınav tarihleri belli oldu!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), milyonlarca adayın beklediği 2025 sınav takvimini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Üniversiteye adım atmayı planlayan gençlerden kamu görevine atanmayı hedefleyen adaylara kadar herkes için büyük önem taşıyan YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavlarının tarihleri açıklandı. Yeni yılın hazırlıkları, bu kritik sınav tarihlerine göre şekillenecek. Başvuru tarihlerini kaçırmamak için adayların, ÖSYM'nin resmi takvimini yakından takip etmesi önem taşıyor. İşte 2025 yılı sınav ve başvuru tarihleri ile ilgili ayrıntılar...
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2025 yılında düzenlenecek YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavlarının tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimi, milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek adımlar için yol gösterici olacak. Eğitim ve kariyer hedeflerini gerçekleştirmek isteyenler, hazırlıklarını bu tarihler doğrultusunda yapmaya şimdiden başladı. İşte 2025 yılının sınav takvimine dair merak edilen tüm detaylar….
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ÖSYM 2025 SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav, başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2025 Yılı Sınav Takvimi'ne "osym.gov.tr" internet sitesinden ve aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
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YKS NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi belirlendi, hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi. Ersoy, yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacağını da söyledi.
KPSS NE ZAMAN?
Kamu Personeli Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025 tarihinde, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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YÖKDİL/1 NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1): 16 Şubat 2025
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2): 22 Temmuz 2025
MSÜ NE ZAMAN?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ): 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
YDS NE ZAMAN?
YDS 2025 sınavları 9 Mart 2025 ve 16 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
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TUS NE ZAMAN?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) başvuru işlemleri 4-12 Şubat 2025 tarihleri arasında tamamlanacak. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.
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ALES NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1): 13 Nisan 2025
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2): 6 Temmuz 2025
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3): 23 Kasım 2025
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DGS NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS): 20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.