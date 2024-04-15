Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 yılı sınav ve sonuç açıklama takvimini resmi internet sitesi üzerinden açıklamıştı. 2024 yılında yapılacak olan KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS gibi önemli sınavların tarihleri ve başvuru süreçleri merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar sonrasında, 2024 sınav takvimi hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...