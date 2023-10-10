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        Haberler Gündem ÖSYM 2023 DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak?

        DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        DGS ek tercih sonuçları gündemdeki yerini aldı. ÖSYM tarafından 29 Eylül tarihinde alınmaya başlayan DGS ek tercih işlemleri 4 Ekim itibarıyla tamamlandı. Tercih işlemlerinin sona ermesiyle gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar tarafından DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin araştırmalar sürüyor. İşte DGS ek tercih sonuç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 08:04 Güncelleme: 10.10.2023 - 08:04
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        • 1

          DGS ek tercih işlemlerinin tamamlanması sonrasında sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin araştırmalar hız kazandı. Yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre tercihlerini yazan olan adaylar DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. İşte ÖSYM ile 2023 DGS ek yerleştirme sonuçları tarihi...

        • 2

          DGS EK TERCİHLERİ TAMAMLANDI!

          DGS ek yerleştirme süreci 29 Eylül'de başladı. Adaylar ek tercihlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden 4 Ekim Çarşamba günü 23.59'a kadar tamamladı.

        • 3

          DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurmadı. Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 10 Ekim tarihinde sona ermiş ve yerleştirme sonuçları 17 Ekim’de erişime açılmıştı.

          Bu kapsamda sonuçların 11 Ekim tarihinde açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili ÖSYM'den açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

        • 4

          YERLEŞTİRME SONUÇLARININ ARDINDAN KAYITLAR BAŞLAYACAK

          DGS ek tercih sonuçları açıklandıktan sonra bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından belirlenen tarihlerde yapılacak. Dileyen adaylar e-Kayıt yapabilecek. Sonuçlar ilan edildikten sonra takvim ayrıca duyurulacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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