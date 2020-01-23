Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından engelli vatandaşların kamuda personel olabilmeleri için gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için geri sayım başladı. Başvuruda bulunarak sınava katılmak isteyen adaylar, 2018 EKPSS detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Engelli KPSS 2018 ne zaman? EKPSS başvuruları ne zaman bitiyor? EKPSS başvuruları nasıl yapılır? İşte 2018 EKPSS ile ilgili merak edilen her şey...

2020 EKPSS NE ZAMAN?

2020 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-EKPSS), 26 Nisan 2020 tarihinde uygulanacaktır.

EKPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre EKPSS sınav başvuruları, 24 Ocak - 12 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-EKPSS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

EKPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 24 Ocak 2020 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.