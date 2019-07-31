YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrencinin gözü üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihte. ÖSYM'den YKS üniversite tercih sonuçların ne zaman açıklanacağı sorusu ise merakla araştırılıyor. Diğer yandan ise Üniversite kayıtlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı büyük merak konusu oldu. Peki, ÖSYM'den YKS tercihleri ile ilgili açıklama geldi mi? Üniversite kayıtları ne zaman? İşte YKS tercih sonuç tarihine dair ayrıntılar...

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite tercih sonuçları 29 temmuzda sona erecek. Yani henüz başvurusunu tamamlamamış adaylar için son iki gün. YKS tercihlerinin alınmasının ardından gözler sonuçların açıklanması için ÖSYM'ye çevrilecek. Ancak henüz ÖSYM üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurmadı. Ancak YKS tercih kılavuzunda, üniversite tercihlerinin 19 Ağustos'ta başlayacağı ifade ediliyor. Bu durumda YKS tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce ya da hemen sonrasında açıklanması gerekiyor. Kılavuzda YKS tercih sonuçları için şu ifadelere yer veriliyor:

"Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir"

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2019

YKS sonuçlarından sonra tercih ettikleri okullardan birine kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini 19 - 23 Ağustos tarihleri arasında yapabilecekler. Elektronik kayıtlar ise 19 - 21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için gerekli olan belgeleri tamamladıktan sonra, kayıt süresi içerisinde üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak. Kayıt süresi içerisinde kazanma hakkı kazanılan üniversiteye başvurulmaması durumunda aday kayıt hakkını kaybedecektir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihler içerisinde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.),

12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge,

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.