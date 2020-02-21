Stat: Osmanlı

Hakemler: Onur Özütoprak, Erkan Akbulut, Kemal Mavi

Osmanlıspor: Castanero, Beykan Şimşek (Dk. 81 Erdem Çetinkaya),Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic, Halil İbrahim Esen (Dk. 90+4 Batuhan Yılmaz),Ayuk, Barış Zeren, Todorovic (Dk. 90 Okan Deniz),Mertan Caner Öztürk

EkolGöz Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak (Dk. 65 Ali Keten),Trtovac, Domgjonas, Ercan Coşkun, Taşkın Çalış, Murat Erdemir, (Dk. 72 Hüseyin Çolak),Mustafa Çeçenoğlu, Tayfun Aydoğan, Samed Ali Kaya (Dk. 69 Mehmet Boztepe),Ali Özgün

Goller: Dk. 46 Halil İbrahim Esen, Dk. 90+5 Ayuk (Osmanlıspor)

Sarıkartlar: Dk. 51 Mertan Caner Öztürk, Dk. 65 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 90+4 Mehmet Yiğit (Osmanlıspor),Dk. 84 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 89 Ercan Çoşkun (Ekol Göz Menemenspor)