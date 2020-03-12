Osmanlıspor ile Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında 1-1 berabere kaldı. Eskişehirspor, 38. dakikada Mete Kaan Demir'le 1-0 öne geçerken son dakikalarda yıkıldı! Osmanlıspor, 90+4'te Batuhan Yılmaz'ın golüyle sahadan 1 puanı kurtararak ayrıldı.

Stat: Osmanlı



Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Bora Özkara

Osmanlıspor: Mele, Ayuk, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Tamer Aşık (Dk. 78 Oğuz Yıldırım),Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Okan Deniz (Dk. 46 Barış Zeren-Dk. 69 Batuhan Yılmaz),Beykan Şimşek, Todorovic, Mertan Caner Öztürk

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Cemali Sertel, Mete Kaan Demir (Dk. 84 Tolga Yakut),Mehmet Özcan, Kıvanç Karakaş (Dk. 90+2 Erdal Akdarı),Alperen Kocabaş, Metehan Altunbaş, İbrahim Halil Öner (Dk. 70 Hasan Ulaş Uyğur)

Goller: Dk. 38 Mete Kaan Demir (Eskişehirspor),Dk. 90+4 Batuhan Yılmaz (Osmanlıspor)

Sarıkartlar: Dk. 36 Halil İbrahim Esen, Dk. 45+3 Okan Deniz, Dk. 51 Beykan Şimşek, Dk. 58 Ali Eren İyican (Osmanlıspor),Dk. 9 İbrahim Halil Öner, Dk. 86 Mehmet Özcan (Eskişehirspor)