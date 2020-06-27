37. dakikada Cenk Ahmet'in pasında topla buluşan Sissoko'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

40. dakikada Hamroun'un pasında topla buluşan Ömer Şişmanoğlu'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

45+2. dakikada Osmanlıspor'un kazandığı penaltı atışını Mertan Caner Öztürk kullandı. Mertan'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2

70. dakikada Cenk Ahmet'in pasında topla buluşan Ömer Şişmanoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-3

Stat: Osmanlı

Hakemler: Bahattin Şimşek , Hüseyin Aylak , Bersan Duran

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan , Ali Eren İyican (Oğuz Yıldırım dk. 79 ),Atakan Rıdvan Çankaya , Mehmet Yiğit , Ali Ülgen , Jovan Blagojevic , Mertan Caner Öztürk (Berk Yiğit Karadağ dk. 75 ),Halil İbrahim Esen (Batuhan Yılmaz dk. 66 ),Doğukan Efe , Eric Ayuk , Erdem Çetinkaya (Yiğit Kotan dk. 46 )

Yedekler: Castanero, Berkay Anıl Demir, Okan Deniz, Todorovic, Kasım Sun, İlhami Siraçhan Nas



Teknik Direktör: Ali Güneş

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: İbrahim Sehic , Mucahit Albayrak , Hasan Hatipoğlu (Merthan Açıl dk. 72 ),Osman Çelik , Cenk Ahmet Alkılıç , Jasmin Scuk , Hamroun (Hasan Ayaroğlu dk. 79 ),İbrahim Akdağ , Obertan , İbrahim Sissoko (Emrah Başsan dk. 86 ?),Ömer Hasan Şişmanoğlu (Oltan Karakullukçu dk. 79 )

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Hasan Batuhan Artarslan, Pote

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Mertan Caner Öztürk (dk. 45+2 pen.) (Osmanlıspor),İbrahim Sissoko (dk. 37),Ömer Hasan Şişmanoğlu (dk. 40 ve 70)



Sarı Kartlar: Ali Ülgen, Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor)