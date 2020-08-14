Osmanlı yadigarı sedef işlemeler 40 yıllık sedefkara emanet - İSTANBUL

Sedef kakma sanatına 40 yıldır emek veren 51 yaşındaki Enis Türk, ahşap sanatıyla babasının atölyesinde tanıştı. Çocukluğu sedef sanatıyla iç içe geçen Türk, lise eğitimini de bu alanda aldı.Mesleğinde edindiği tecrübeleri öğrencilerine de aktaran Türk, arasında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bulunan 2. Selim ve 3. Murat türbelerinin de olduğu yüzlerce tarihi yapı ve eserin ahşap ve sedef kakma bölümlerini restore etti.Çalışmalarını AA muhabirine anlatan Enis Türk, Türklerin Osmanlı'da hem kendi kültürlerini hem de İslam sanatını bir araya getirerek özgün bir tarz yarattığını söyledi.Sedef sanatının da bu özgünlükten payını aldığını belirten Türk, geleneksel sanatlarla ilgili 20 yıl öncesine göre ilerlemeler olduğunu kaydetti.Üniversitelerde geleneksel sanatlara daha fazla yer verilmesinin sevindirici olduğuna değinen Türk, şöyle konuştu:"20 yıla yakındır bu sanatın kalkınması, bilinmesi ve öğrenilmesine katkım oldu. 40 yıla yakın da tecrübem oldu. Gerek uygulama gerekse sanat tarihi açısından bilgi birikimimi insanlara aktarmanın önemli olduğunu düşünüyorum. İyi bir sedefkarlığın ve iyi bir insan olmanın gereğinin öncelikle kişisel menfaat ön planda olmaksızın, samimi olmak, ecdadın getirdiği bu sanatlara omuz verip işin ruhunu algılayarak, ne amaçla ne şuurla yapmışlar, bunu anlamaya çalışarak, yola çıkılması gerektiğine inanıyorum."- "Olağanüstü manevi keyifler aldığım çalışmalar oldu"Ayasofya'daki türbelerin restorasyonu işine ise 2006 yılında başladığını belirten Enis Türk, sözlerini şöyle sürdürdü:"2. Selim ve 3. Murat Han türbelerinin Türk İslam sanatları açısından mihenk taşları olduğunu biliyorum. Türk-İslam sanatları tarihi açısından çok önemli eserlerin hayat bulduğu türbelerde çalışma imkanı buldum. Çok tahrip olan 2. Selim ve 3. Murat Han türbe cümle kapılarını restore ederek, Allah'ın izniyle tekrar hayata kazandırmaya vesile olduk. Ayasofya Sultan 1. Mahmut Kütüphanesinin içinde nitelikli eserler vardı. Osman Hamdi Bey'in Kur'an tilaveti ve Ab-ı Hayat Çeşmesi isimli eserine konu olmuş Kur'an muhafazası bu kütüphanede sergileniyor. O eseri de restore etmek vesile oldu. Olağanüstü manevi keyifler aldığım çalışmalar oldu."Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının "tarihi bir olay" olduğunu vurgulayan Türk, "Ayasofya'da onur ve gururla secdeye kapanarak namaz kılma imkanını Allah lütfetti. Bu anlamda sevindirici bir olay. Manevi hazzı olan bir şaheserin tekrar ibadete açılması, sedefkar olarak bizi mutlu etti. Oradaki eserlere omuz vermek ayrı bir hazdı." ifadelerini kullandı.Enis Türk, geleneksel Türk sanatlarıyla uğraşan bir grup sanatkarla gelecek yıl "Ayasofya" konulu bir sergi açma hazırlığı içinde olduklarını sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!