Köylülerin ihbarıyla tabyada kazı yapıldığını öğrendiğini ifade eden Kızılkaya, şöyle konuştu: "Buranın elle kazındığını düşünmüyorum. Nasıl yaptılarsa çok ciddi bir tahribat söz konusu. Görüntü gelince İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'müz ile irtibata geçtim, bilgilendirdim. Onlar da konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Özellikle halkımıza duyurmak istiyoruz. Bunlar ata, dede yadigarımız, korunması gereken yadigarlar. Bu konuda daha duyarlı olmamız ve gereken durumlarda yetkililerimizi uyarmamız gerekiyor çünkü bunlar hepimizin eseri. Evimize birisi girdiği zaman nasıl tepki gösteriyorsak, bunlara da birisi zarar verdiği zaman aynı tepkiyi göstermemiz gerekiyor."