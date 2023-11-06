Osmanlı Padişahlarının en sevdiği yemekler

SULTAN ABDÜLAZİZ

Sultan Abdülaziz'in favori yemeği olan Hünkar Beğendi'nin hikayesi oldukça ilginçtir. Rivayetlere göre 1869 yılında sarayı ziyarete gelecek olan 3. Napoleon'un eşi İmparatoriçe Eugeine onuruna bir davet düzenlenir.

Padişah bu özel davet için çok iyi yemekler yapılmasını emreder. Ancak saray aşçılarının yaptığı yemekler bir türlü Sultan Abdülaziz tarafından beğenilmez. İmparatoriçenin aşcısının yaptığı beşamel sosu gören büyük aşçılardan birisi bu sosu patlıcan ile karıştırır ve et ile beraber Sultan Abdülaziz'e sunar. Abdülaziz bu yemeği çok beğenir ve bundan sonra adı Hünkar Beğendi olarak kalır.