Osmanlı kaftanları St. Petersburg'da

Türkiye'nin 'Özel Statü' sıfatıyla katıldığı 8'inci St. Petersburg Uluslararası Kültür Forumu'nda Osmanlı kaftanları sergilendi. Rusya Etnografya Müzesi'ndeki sergiye, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un yanı sıra Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya Başbakan Yardımcısı Olga Golodets, Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy, yabancı misyon ve çeşitli kurumların temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

Özgül Özkan Yavuz, sergiyle ilgili olarak şunları söyledi; "Rus ve Türk halkları birbirini çok seviyor. İki halkın birçok ortak kültür noktası var. Kültür ve sanatın gücünden faydalanmamız ve bu tarz yetkinlikleri daha sık yapmamız gerekiyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminin de 25 milyar $'dan 100 milyar $'a çıkması hedef olarak önümüzde duruyor. Bu hedefe en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum."