Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin türbesinde saygı nöbeti başladı

Bursa'nın kurtuluşunun 98'inci yılı kutlamaları kapsamında, Osmangazi ilçesindeki Tophane'de bulunan Osman Gazi türbesi önünde saygı nöbeti başlama töreni yapıldı.
İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Servet Yiğit, törende yaptığı konuşmada, Osman Gazi'nin 24 yaşında babasının yerine geçerek, 600 yıldan fazla hüküm süren Osmanlı Devleti'nin temellerini atan hükümdar olduğunu söyledi.
Bursa'nın fethinin göremeden 67 yaşında vefat eden Osman Gazi'nin 1326'da Gümüşlü Kümbet'e defnedildiğini anlatan Yiğit, "Ecdadımıza duyduğumuz sevginin derin bir ifadesi olarak, Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti Bursa'da Osman Gazi türbesinde tutulacak saygı nöbeti, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun direktifleri, Jandarma Komutanı Orgeneral Sayın Arif Çetin'in talimatları, Bursa Valisi Sayın Yakup Canbolat'ın himayelerinde, Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülecektir." diye konuştu.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde, "Osman Gazi Saygı Nöbet Takımı" kurulduğunu aktaran Yiğit, şöyle devam etti:
"Bugün başlatacağımız saygı nöbeti, tarihi ritüellere, dönemin diline sadık kalınarak, alp ruhunu yaşatacak uygulamaları içerecek şekilde yapılacak ve Osmanlı Devleti'nin manevi ruhuna saygı kapsamında hükümdarlık alametleri taşıyacaktır. Alp başının komutuyla nöbet alanına girecek alpler, türbe önüne geldiklerinde al bayrak öpüp, nöbet alacak ve üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe al bayrağımızın gölgesinde Allah'a, Kur'an'a, vatana, bayrağa ve pusata verdikleri anda bağlı kalarak, sura üflenene kadar nöbete devam edeceklerdir."
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da 2 yıl 2 ay 2 günlük esaretin bittiği 11 Eylül 1922'de yeşil Bursa'nın al sancağına kavuştuğunu anlattı.
Bursa'nın kurtuluşunun yıl dönümünde anlamlı bir uygulamanın hayata geçirildiğini belirten Aktaş, şunları kaydetti:
"Osmanlı'nın ilk payitahtı olan Bursa, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve evladı Orhan Gazi başta olmak üzere ilk altı padişahı bağrında barındırmaktadır. Biz, bu düşünceden hareketle Osmanlı'nın manevi ruhuna saygı anlamı taşıyan ve köklü bir devlet geleneği olan sancak nöbetini devreye alma konusunda ilgililerle fikir alışverişinde bulunduk. Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin bulunduğu alanda sancak nöbeti tutulması için görüşmeler yaptık. Sancağın nöbeti devamlıdır ve kutsaldır. Koruna koruna gerekirse ölmenin şart olduğu bir nöbettir."
Konuşmaların ardından İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Servet, saygı nöbetini başlattı.
Alp kıyafetli iki jandarma personeli, Osmangazi türbesi kapısının iki yanında konumlanarak, saygı nöbeti için pusat kuşandı ve Türk bayrağını öpüp, "Anamdan, atamdan, yardan ve evlattan kıymetli bildiğim al bayrak, pusatım gök girsin, kızıl çıksın ki canım pahasına bendedir karındaşım" diyerek, and içti.
Bursa Müftüsü İzani Turan'ın dua etmesinin ardından protokol üyeleri, Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbelerini ziyaret etti.
Törene, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.
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