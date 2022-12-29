Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Osmanlı'dan kalma akçe tahtaları Tokat Şehir Müzesi'nde

Tokat Şehir Müzesi'nde Osmanlı'dan kalma akçe tahtaları sergileniyor

Tokat Şehir Müzesi'nde, geçmişten bugüne 11 bin parça eserin yanı sıra Osmanlı döneminde para alışverişinde kullanılan akçe tahtaları ile tartı ve para keseleri de sergileniyor

Giriş: 29.12.2022 - 18:25 | Güncelleme: ABONE OL
Osmanlı'dan kalma akçe tahtaları Tokat Şehir Müzesi'nde
AA

Tokat Şehir Müzesi'nde, Osmanlı dönemine ait akçe sayma tahtası ile tartı ile para keseleri de sergileniyor.

Yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana sahip ve 2019'da hizmete giren Tokat Şehir Müzesinde geleneksel el sanatları, kentin tarihini yansıtan fotoğraflar ve Tokat'ın geçmişten bugüne önemli şahsiyetlerinin heykelleri ile gündelik yaşamda kullanılan eşyalar yer alıyor.

AKÇE TAHTALARI, TARTI VE PARA KESELERİ

Şehir müzesinde geçmişten bugüne 11 bin parça eserin yanı sıra Osmanlı döneminde para alışverişinde kullanılan akçe tahtaları ile tartı ve para keseleri de bulunuyor.

"TOPLU ÖDEMELERDE KULLANILAN BİR ARAÇTI"

Tokat Şehir Müzesi Sorumlusu Küratör Hasan Erdem, akçe tahtasının dört değişik formunun bulunduğunu belirterek, "Osmanlı dönemindeki uygulamasında gümüş ya da altın akçeler, şahitler huzurunda sayılıp keseleniyordu. Toplu ödemelerde kullanılan bir araçtı" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Biyoloji profesöründen sanayicilere İzmit Körfezi uyarısı!
Biyoloji profesöründen sanayicilere İzmit Körfezi uyarısı!
Adıyaman'da üreticilere arı kovanı
Adıyaman'da üreticilere arı kovanı
Samsun'daki özel öğrenciler projesine ilkokul ve ortaokul da eklendi
Samsun'daki özel öğrenciler projesine ilkokul ve ortaokul da eklendi
İstanbul'da 220 bin kedi ile 103 bin köpeğe çip takıldı
İstanbul'da 220 bin kedi ile 103 bin köpeğe çip takıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.