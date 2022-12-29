Osmanlı'dan kalma akçe tahtaları Tokat Şehir Müzesi'nde

AA

Tokat Şehir Müzesi'nde, Osmanlı dönemine ait akçe sayma tahtası ile tartı ile para keseleri de sergileniyor. Yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana sahip ve 2019'da hizmete giren Tokat Şehir Müzesinde geleneksel el sanatları, kentin tarihini yansıtan fotoğraflar ve Tokat'ın geçmişten bugüne önemli şahsiyetlerinin heykelleri ile gündelik yaşamda kullanılan eşyalar yer alıyor.

AKÇE TAHTALARI, TARTI VE PARA KESELERİ Şehir müzesinde geçmişten bugüne 11 bin parça eserin yanı sıra Osmanlı döneminde para alışverişinde kullanılan akçe tahtaları ile tartı ve para keseleri de bulunuyor.

"TOPLU ÖDEMELERDE KULLANILAN BİR ARAÇTI" Tokat Şehir Müzesi Sorumlusu Küratör Hasan Erdem, akçe tahtasının dört değişik formunun bulunduğunu belirterek, "Osmanlı dönemindeki uygulamasında gümüş ya da altın akçeler, şahitler huzurunda sayılıp keseleniyordu. Toplu ödemelerde kullanılan bir araçtı" dedi.