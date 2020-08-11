Osmanlı'dan gelen davul-zurna kültürünün son temsilcileri geleneklerini yaşatıyor

Ankara'nın en işlek yerlerinden biri olan Ulus Hali çevresi ve Anafartalar Caddesi boyunca buldukları gölgelikleri ve köşe başlarını mesken tutan davul zurnacılar, düğün, gelin alma, asker uğurlama, sünnet ve nişan etkinlikleri için müşterilerini bekliyor.
Davul zurna geleneğinin temsilcilerinden 54 yaşındaki Kırşehirli Duran Koylan, zurnacılığı babasından ve dedesinden devraldığını ve 15 yaşından beri zurna çalarak geçimini sağladığını söyledi.
Bekledikleri caddede, kuyumcu ve çeyiz alışverişi yapılan birçok dükkan olduğunu ve özellikle düğün yapacak kişilerin buraya geldiğini kaydeden Koylan, "Ankara'daki herkes bizim burada beklediğimizi bilir. Bazen gölgede bazen güneşte hatta kışın bile ekmeğimiz için burada bekliyoruz." dedi.
Bu geleneği yaşatan son nesil olduklarını belirten Koylan, "Bu kültür gitgide kayboluyor. Önceden 'davul zurna' dedin mi herkes durur seyrederdi şimdilerde bizi dinleyen nesil azalıyor." şeklinde konuştu.
Neşet Ertaş ile uzaktan akraba olduklarını söyleyen Koylan, "Yaptığımız iş, kolay bir iş değil ama en güzel yanı insanların en güzel günlerine, anlarına tanık oluyoruz ve bu bizim için de bir mutluluk oluyor." ifadelerini kullandı.
Doğma büyüme bu mesleğin içinde olduğunu söyleyen 48 yaşındaki Salman Kapucu ise 33 yıldır bu mesleği yaptığını söyledi.
Zurnacılığın aile mesleği olduğunu ve kendisinin de bayrağı babasından devraldığını kaydeden Kapucu, "Biz, beşiğin içindeyken davul zurna sesiyle büyüdük. Çocukken o ses bize ninni gibi gelirdi, ağladığımızda bizi davul sesiyle sustururlardı." dedi.
Anafartalar Caddesi'nin, davul zurnacılar için bir yazıhane gibi olduğunu belirten Kapucu sözlerine şöyle devam etti:
"Ankaralılar burada olduğumuzu biliyor, ihtiyaçları olduğunda gelip bizi burada bulabiliyorlar. Hiçbir davulcunun belli bir yeri yok, nerede bir gölge ve ağaç altı bulursak orada bekleriz. Biz yağmur çamur dinlemeden her zaman buradayız. Başka bir yerimiz yok."
Pop müzik dahil birçok yörenin havasını çalabildiğini vurgulayan Kapucu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düğünlere az kişi geldiğinden davul zurna merasimlerinin kısa sürdüğünü bu sebeple süreçten olumsuz etkilendiklerini dile getirdi.
Yaklaşık 45 yıldır davulculuk yapan 59 yaşındaki Haydar Şakar ise kendini bildiğinden beri bu işi yaptığını kaydetti.
İşini severek yaptığını fakat sosyal güvenceleri olmadığı için zaman zaman zorluk yaşadıklarını söyleyen Şakar, "Atalarımızdan, dedelerimizden bu mesleği miras aldık ama bizden çocuklarımıza kalacağını sanmıyorum. O yüzden biz bu geleneğin son temsilcileriyiz diyebiliriz. Köylerde belki devam edebilir ama büyükşehirlerde oturan gençler çalışıyor, daha farklı alanlarla uğraşıyor." dedi.
Koronavirüs salgını nedeniyle işlerin yavaşladığına değinen Şakrak, "İşlerimiz, çok azaldığı için son zamanlarda başka işler arar olduk, bu süreç herkes gibi bizi de yıprattı." şeklinde konuştu.
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