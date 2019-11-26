Osmanlı ajanıyla Fransız kızın aşkı

Osmanlı İmparatorluğu'nun gizli servisi olan Teşkîlât-ı Mahsûsa'nın konu edildiği 'Mahsusa'nın çekimlerine başlanıyor. Mehmet Çetin'in yönettiği filmde başrolleri Gökhan keser ile Gizem karaca paylaşacak. Keser, Osmanlı gizli servisi Teşkîlât-ı Mahsûsa'nın ajanı 'Ali Reşat'ı, Karaca ise Fransız 'Clarette'yi canlandıracak.

Mehmet Çetin, UNC Film'in yapımcısı olduğu 'Mahsusa'nın senaryosunu da yazdı. Filmde ayrıca Yıldız Kültür, Mazlum Kiper, Ayçin İnci, Ayça İnci, Gürol Tonbul, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Yaşar Karakulak, Burak Demir, Levent Sülün ve Oğuz Yağcı da rol alacak.

Filmin Konusu:

Çanakkale savaşında gönüllü asker olan, 14 yaşındaki Ali Reşat cepheye katılır ve bombacı olur. Ali Reşat'ın namı, İngiliz ve Avustralya gazetelerine manşet olur. Bu namından sonra Osmanlı gizli servisi Teşkîlât-ı Mahsûsa'nın dikkatini çeker ve teşkilatın önemli kadın ajanlarından 'Mebruke Hanım'ın önermesiyle teşkilata katılır. 'Ali Reşat', Fransızların elinde olan mühürlü kriptoyu gizlice almak üzere Şam'a gönderilir. Burada Fransız elçinin kızı ile tanışır ve bu tanışma aşka dönüşür.