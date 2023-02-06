Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Osmaniye’de kurulan çadır, kapalı spor salonları ve sosyal tesislere depremzedeler yerleştiriliyor.

Kent genelinde evleri hasar görenler için, AFAD ekiplerince kurulan çadırlara, Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Tosyalı Kapalı Spor Salonu ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Tesislerine depremzedeler yerleştirilmeye başlandı.

AFAD ve Türk Kızılay ekiplerince vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Jandarma ve polis ekipleri ise olası depremler için tahliye noktalarında nöbet tutuyor.