Osmaniye’de 3,1 büyüklüğünde deprem

İHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 01.16’da merkez üssü Kadirli ilçesi Şabaplı köyü olan 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, Kadirli ilçesinin yanı sıra Osmaniye kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi.

İHA'nın haberine göre; kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.