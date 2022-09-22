Osmaniye ve Nevşehir'i sağanak vurdu

AA

Osmaniye'de başlayan fırtına ve sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, suyla dolan cadde ile sokaklar nedeniyle birçok araç mahsur kaldı. Gece saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı. Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar mahsur kaldı.

MİNİBÜS ALTGEÇİTTE MAHSUR KALDI Su dolması nedeniyle trafiğe kapatılan Devlet Bahçeli Altgeçidine giren bir minibüs, buradan çıkamadı. AA'nın haberine göre; araçtakiler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılırken, mahsur kalan minibüs halat yardımıyla sudan kurtarıldı.

NEVŞEHİR SAĞANAK, SELE NEDEN OLDU Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde sağanak sonucu sel meydana geldi. Dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, Yeniyaylacık köyünde sele yol açtı. Sel köyün sokaklarında hasara neden olurken, 4 evin bahçe duvarı da yıkıldı. Kaya parçalarının düştüğü yolda oluşan su birikintileri ulaşımı aksattı. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesi ile köyde çalışma yaptı. Köy muhtarı Ömer Kara, gazetecilere, yağışın ardından oluşan selin bazı alanlara zarar verdiğini belirterek, su şebeke hattında da hasar meydana geldiğini söyledi.