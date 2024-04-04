Osmaniye ve Adana'da deprem! 4 Nisan Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Son dakika deprem listesi sorgulamaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar sonrası sıklaştı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre; Osmaniye ve Adana'da sarsıntılar meydana geldi. İşte, 4 Nisan 2024 Perşembe günü yaşanan son dakika depremler...
- 1
Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. 4 Nisan'da yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Edinilen son bilgiye göre; Adana ve Osmaniye'de deprem meydana geldi. İşte, 4 Nisan 2024 Perşembe günü yaşanan son depremler listesi...
- 2
OSMANİYE 2.0 İLE SALLANDI
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; saat 07:54'te Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 2.0 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Depremin derinliği 6.64 KM olarak ölçüldü.
- 3
ADANA'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06:30'da Adana'nın Saimbeyli ilçesinede 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.96 KM olarak kaydedildi.
-
- 4
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ