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        Haberler Gündem Osmaniye ve Adana'da deprem! 4 Nisan 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu ve nerede?

        Osmaniye ve Adana'da deprem! 4 Nisan Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika deprem listesi sorgulamaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar sonrası sıklaştı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre; Osmaniye ve Adana'da sarsıntılar meydana geldi. İşte, 4 Nisan 2024 Perşembe günü yaşanan son dakika depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 08:11 Güncelleme: 04.04.2024 - 08:12
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        • 1

          Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. 4 Nisan'da yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Edinilen son bilgiye göre; Adana ve Osmaniye'de deprem meydana geldi. İşte, 4 Nisan 2024 Perşembe günü yaşanan son depremler listesi...

        • 2

          OSMANİYE 2.0 İLE SALLANDI

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; saat 07:54'te Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 2.0 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Depremin derinliği 6.64 KM olarak ölçüldü.

        • 3

          ADANA'DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06:30'da Adana'nın Saimbeyli ilçesinede 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.96 KM olarak kaydedildi.

        • 4

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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