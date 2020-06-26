Osmaniye Valisi Yılmaz, AA Adana Bölge Müdürü Firik'i kabul etti

Vali Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA muhabirlerine çalışmalarında başarılar diledi.

Firik de Vali Yılmaz'a yeni görevinde başarılar temenni etti.

Ziyaret sonunda Firik, Vali Yılmaz'a Anadolu Ajansının deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albümle ilgili bilgi verdi.