Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı haber sitelerinde, bir siyasi partinin Niğde İl Başkanı olan Erhan Adem'in "İstanbul'dan Osmaniye Geri Gönderme Merkezine sınır dışı edilmek üzere gönderilen 600 sığınmacının 24 Temmuz 2019 tarihinde hiçbir işlem yapılmadan sokağa salındığı" iddiasının yer aldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Ülkemizde düzensiz göçmen olarak yakalanıp ilimize sevk edilen yabancılar idari işlemleri tamamlanıncaya kadar Geri Gönderme Merkezimizde barındırılmakta olup idari işlemleri tamamlandıktan sonra uluslararası hukuk, geri kabul anlaşmaları ve iç mevzuatımız gereğince ülkelerine gönderilmektedir. Ayrıca Geri Gönderme Merkezimizde yürütülen iş ve işlemler 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde yürütülmektedir."