Osmaniye'nin Kadirli ilçesine il dışından gelenler karantinaya alınacak

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, gazetecilere yaptığı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi amacıyla ilçeye zaruri hizmetler haricinde bütün araç giriş ve çıkışlarının sınırlandırılmasına karar verildiğini söyledi.
Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ek tedbirlerin alınmasına karar verdiklerini belirten Arık, şunları kaydetti:
"Ülkemiz genelinde olduğu gibi Kadirli'de koronavirüs sayısında artış var. Kadirli İlçesi Hıfzıssıhha Meclisi ile yaptığımız toplantıda temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken ek kurallar ve önlemler alınması kararı alındı. Düğün ve cenaze için ilçemize gelenlerin virüsü taşıdığı ve bulaştırdığı tespit edildi. Sivas'tan gelen bir vatandaş 17 kişiye, Gaziantep'ten gelen ise 7 kişiye bulaştırmıştır."
Polisin ilçe giriş ve çıkışlarında tedbirlere başlayacağını kaydeden Arık, şöyle devam etti:
"2 Kasım Pazartesi günü saat 07.00 itibaren Osmaniye'ye bağlı ilçeler ile Kadirli'nin sınır komşuları olan Kozan, Andırın, Ceyhan ilçeleri hariç diğer il ve ilçelerden ilçemize gelen vatandaşlarımız 14 gün süreyle belirtecekleri adreste karantina uygulanmasına alınacak. Ancak ticari faaliyetler yürüten şirket, şahıslar ve tevdi edilen bir kamu görevini yürütme amacı ile ilçemize gelen kamu görevlilerinin kapsam dışında tutulmasına karar verilmiştir. Amacımız koronavirüs ile mücadelede daha iyi netice almaktır."
İlçede aile ve akraba ziyaretleri ile kadınların ekmek yapmak ve gün gibi toplantılarına kısıtlama getirileceğini aktaran Arık, sözlerini söyle tamamladı:
"Düğün ve cenazeler yemekli yapılmayacak. Toplanma olmayacak, başsağlığı dileklerini iletilip ayrılacaklar. Köy ve mahalle muhtarlarımız ile kolluk kuvvetlerimiz, gerekli denetim ve çalışmaları yapacaklar. Vatandaşlarımızın sosyal mesafe, maske ve hijyen konusuna mutlaka dikkat etmelerini istiyoruz. Kronik rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmasınlar. Dışarıda bulunmak zorunda olanlar ise mesafeyi korusunlar, mutlaka maske taksınlar."
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