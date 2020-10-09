İHA

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Osmaniye merkezli yapılan operasyonlarda İstanbul, Ankara, Elazığ ve Mersin'de 4'ü Suriye uyruklu olmak üzere 8 kişi yakalandı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.